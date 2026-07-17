Obesità via libera in Europa alla prima pillola Glp-1 per la gestione del peso

Da iltempo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha approvato la vendita di una pillola a base di semaglutide, un farmaco usato per il controllo del peso. La formulazione è da 25 mg e viene prodotta dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk. Questa decisione permette di mettere sul mercato un nuovo trattamento per l’obesità, già utilizzato in forma iniettabile.

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Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di semaglutide in pillola 25 mg di Novo Nordisk. "Si tratta di un momento storico per la gestione dell'obesità e del sovrappeso: è il primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa", sottolinea la farmaceutica in una nota, indicato "negli adulti con obesità (Bmi pari o superiore a 30 kgm²) e negli adulti con sovrappeso (Bmi pari o superiore a 27 kgm²) con almeno una comorbidità correlata al peso". L'approvazione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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