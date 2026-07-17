Se la vostra priorità in campo è la costruzione della manovra, EA SPORTS ha rilasciato l’aggiornamento che fa per voi. La nuova Evoluzione Scintilla estiva è focalizzata interamente sulla qualità tecnica: dribbling nello stretto, visione di gioco e precisione millimetrica nei passaggi corti e lunghi. La sfida è disponibile per i prossimi 17 giorni e, come per le precedenti, l’obiettivo è trasformare un centrocampista o un esterno di talento in un vero e proprio regista in grado di orchestrare ogni azione. I requisiti di accesso. Il percorso è pensato per giocatori già tecnicamente dotati, con limiti che escludono solo i profili fuori categoria o troppo sbilanciati: I miglioramenti: tecnica pura e visione di gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Nuova Evoluzione “Scintilla estiva” su FC 26: come potenziare il centrocampo

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