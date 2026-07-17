Il ripescaggio della squadra di Novafeltria nel campionato di Eccellenza sarà deciso ad agosto. La società ha presentato domanda per il ritorno nel massimo livello regionale, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dall’esito delle verifiche e dalle autorizzazioni necessarie. La squadra attualmente milita in categorie inferiori e aspetta l’esito della procedura di ripescaggio, senza ulteriori dettagli sul percorso da seguire.

Per la Vis Novafeltria il sogno del ritorno nel campionato di Eccellenza potrebbe presto trasformarsi in realtà, anche se la prudenza in questa fase delicata resta un obbligo assoluto. Ad oggi, infatti, non esiste alcuna ufficialità e per avere certezze bisognerà attendere i primi giorni di agosto, quando l’iter della Figc e della Lega nazionale dilettanti sarà giunto al termine. Lo scenario ha iniziato a delinearsi dopo la chiusura delle iscrizioni in serie D, dove a fronte di un organico previsto di 162 società sono state presentate solo 159 domande, lasciando sulla carta tre posti vuoti da colmare tramite la procedura dei ripescaggi. In questo complesso incastro tra categorie, gli occhi sono puntati sul Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novafeltria, l’Eccellenza è possibile. Il ripescaggio si deciderà ad agosto

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