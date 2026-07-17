Il ciclo di eventi 'A un passo dalla Luna' si svolge questa sera e il 21 luglio presso il Museo della Specola, recentemente riaperto. Le serate prevedono osservazioni con telescopi dedicate all’osservazione del cielo notturno. L’iniziativa fa parte delle attività estive universitarie e coinvolge il pubblico in sessioni di astronomia all’aperto, con focus sulla luna e altri corpi celesti. Le date sono state comunicate come parte del calendario estivo del museo.

Si intitola ’A un passo dalla Luna’, il ciclo di eventi che queste sere – oggi e il 21 luglio – porta anche il Museo della Specola, da poco riaperto, fra i luoghi dell’estate universitaria. Alle 21.30 e alle 22.30 in via Zamboni 33 si potrà partecipare alle ’ Osservazioni al telescopio ’ dalla suggestiva postazione della Torre della Specola, antica sede dell’Osservatorio astronomico bolognese, con gli ’esperti del cielo’ Marcella Brusa e Gabriele Umbriaco (Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi), Antonio De Blasi, Roberto Di Luca e Francesco Poppi (Inaf - Oas Bologna), Elisabetta Rossi (Dipartimento di Fisica e Astronomia e Sistema Museale di Ateneo), affiancati da Letizia Di Giovanni, Emanuela Calabrese, Irma Nori, Irene Trentin e Stefania Caroline Velcea (studentesse tirocinanti del Corso di Laurea in Astronomia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notti alla Specola. Occhi puntati al cielo con il telescopio

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