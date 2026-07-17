Durante il Lattexplus Festival, all’Anfiteatro delle Cascine, si esibiscono artisti come Mace, Okgiorgio e Fenoaltea. Mace ha dichiarato che i luoghi influenzano la musica, sottolineando il legame tra ambienti e suoni. La serata si presenta come un momento di condivisione tra un pubblico di appassionati, che balla e partecipa a una esperienza collettiva. La manifestazione si svolge nel contesto di un festival dedicato alla musica elettronica e alla cultura underground.

È una tribù (di visionari) che balla quella pronta a trasformare stasera la presenza di Mace, okgiorgio, Fenoaltea all’ Anfiteatro delle Cascine, nella cornice di “ Lattexplus Festival ”, in una gioiosa esperienza collettiva. Musica elettronica, live performance e club culture contemporanea fanno da protagonista al secondo capitolo open air del Festival a Firenze. Per quanto riguarda Simone Benussi (Mace), un viaggio onirico fatto di suoni, immagini e suggestioni in extrasistole improntato sui mondi elettronici di “Obe” e “M?y?”, gli album che l’hanno trasformato in uno dei più titolati producer italiani. Mace, “Obe” è l’acronimo di “Out of body experience”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte elettronica al Lattexplus. Mace: "I luoghi influenzano la musica"

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