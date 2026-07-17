Non sono 1000 euro a puntata | l’ex partecipante svela quanto si guadagna a Temptation Island

Valentina Riccio, ex partecipante di Temptation Island, ha dichiarato che le coppie coinvolte nel programma ricevono un compenso inferiore a un normale stipendio. Le voci su un pagamento di mille euro a puntata sono infondate. Riccio ha specificato che la cifra complessiva percepita durante il percorso non raggiunge questa cifra e si aggira su importi più bassi. La dichiarazione chiarisce che il compenso non è elevato come spesso si pensa pubblicamente.

Valentina Riccio, una delle protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island, ha recentemente ridimensionato le voci su quanto guadagnano le coppie che partecipano al programma Mediaset e ha spiegato che per tutto il percorso si riceve una cifra inferiore ad un normale stipendio lavorativo. Durante una live su TikTok, Riccio – che ha partecipato al programma con il suo ex Antonio Panico – ha ridimensionato le voci sui presunti compensi. “No, ragazzi non sono mille euro a puntata, magari!” E a chi le ha chiesto se è vero che danno 5000 euro a coppia per tutto il percorso, Valentina ha risposto: “Oddio ragazzi, non so in quale edizione abbiano dato 5000 euro, a noi no. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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