Un gruppo di terroristi rossi, tra cui Achille Lollo, Toni Negri e Pietrostefani, non ha mai scontato le condanne per i crimini commessi. Casimirri, coinvolto nell’omicidio di Aldo Moro, vive ancora in Nicaragua, dove l’Italia ha interrotto le relazioni diplomatiche. Questi personaggi sono stati accolti all’estero dopo gli anni settanta, evitando di pagare per le azioni terroristiche commesse in Italia.

Il caso di Alessio Casimirri, uno degli uccisori di Aldo Moro, ancora oggi protetto in Nicaragua e per il quale l’Italia ha rotto i rapporti con Ortega, non è l’unico tra i tanti terroristi rossi che, dalla fine degli anni settanta in poi, hanno trovato rifugio all’estero. La dottrina Mitterrand. La dottrina Mitterrand, voluta dal Capo dello Stato francese per proteggere quanti fossero colpiti da mandati di arresto per reati legati al terrorismo e alla politica, salvò Toni Negri. Ma anche tanti altri. Ad esempio Giorgio Pietrostefani, co-fondatore di Lotta Continua, condannato a 22 anni di carcere come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano nel 1972. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non solo Casimirri, da Achille Lollo, a Toni Negri a Pietrostefani, tutti i terroristi rossi che non hanno pagato per i loro crimini

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