Non si ferma l’ondata di violenza | ragazzino aggredisce operatore a Miseglia
Un ragazzino ha aggredito un operatore in un’area di Miseglia. L’episodio si è verificato recentemente e si aggiunge a una serie di altri casi di violenza segnalati nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le procedure per identificare il giovane coinvolto. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per l’operatore. La situazione di crescente violenza nel territorio continua a preoccupare le autorità locali.
Carrara, 17 luglio 2026 – Non si ferma l’ondata di violenza che negli ultimi tempi sta interessando il territorio, segnato da una preoccupante escalation di aggressioni e accoltellamenti. L’ultimo grave episodio si è consumato in questi giorni all’interno del Centro di accoglienza straordinaria (Cas-Msna) per minori stranieri non accompagnati a Miseglia, dove un operatore è stato ferito al collo con una scheggia di vetro da uno dei ragazzi che vive nella struttura. Il fatto è avvenuto in modo del tutto inaspettato. Un ragazzino ospite della struttura ha aggredito improvvisamente un operatore della Cooperativa sociale ‘L’abbraccio’, l’ente che gestisce il centro per conto della prefettura di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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