Non si ferma l’ondata di violenza | ragazzino aggredisce operatore a Miseglia

Notizia in breve

Un ragazzino ha aggredito un operatore in un’area di Miseglia. L’episodio si è verificato recentemente e si aggiunge a una serie di altri casi di violenza segnalati nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le procedure per identificare il giovane coinvolto. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per l’operatore. La situazione di crescente violenza nel territorio continua a preoccupare le autorità locali.