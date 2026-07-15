Non si ferma l’ondata di calore che infiamma l’Italia. Le previsioni indicano temperature ancora molto elevate nei prossimi giorni. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo, non si ferma ondata di calore. Alte temperature nei prossimi giorni

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