Caldo non si ferma ondata di calore Alte temperature nei prossimi giorni

Da tv2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ondata di calore continua a interessare l’Italia con temperature molto elevate previste anche nei prossimi giorni. Le previsioni indicano che le alte temperature rimarranno intense, senza segnali di calo nel breve termine. La situazione interessa tutto il territorio nazionale, con condizioni di caldo eccezionale. Le temperature restano sopra le medie stagionali, secondo le previsioni meteorologiche.

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Non si ferma l’ondata di calore che infiamma l’Italia. Le previsioni indicano temperature ancora molto elevate nei prossimi giorni. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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