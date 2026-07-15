Caldo non si ferma ondata di calore Alte temperature nei prossimi giorni
L'ondata di calore continua a interessare l’Italia con temperature molto elevate previste anche nei prossimi giorni. Le previsioni indicano che le alte temperature rimarranno intense, senza segnali di calo nel breve termine. La situazione interessa tutto il territorio nazionale, con condizioni di caldo eccezionale. Le temperature restano sopra le medie stagionali, secondo le previsioni meteorologiche.
Non si ferma l’ondata di calore che infiamma l’Italia. Le previsioni indicano temperature ancora molto elevate nei prossimi giorni. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Caldo, non si ferma ondata di calore. Alte temperature nei prossimi giorni
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