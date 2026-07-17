La commedia romantica “Non è la fine del mondo” diretta da Valentina Zanella è ora disponibile sulla piattaforma di streaming CGtv, grazie a CG Entertainment e K+. Il film, tratto dal romanzo di Alessia Gazzola, vede nel cast Fotiní Peluso, Andrea Bosca, Paolo Ruffini, Paolo Rossi, Ivana Lotito e Barbara Bouchet. La pellicola è stata aggiunta di recente al catalogo digitale e può essere visionata in streaming.

CG Entertainment è orgogliosa di annunciare che grazie a K+ è ora disponibile sulla piattaforma CGtv streaming Non è la fine del mondo, la commedia romantica diretta da Valentina Zanella con Fotiní Peluso, Andrea Bosca, Paolo Ruffini, Paolo Rossi, Ivana Lotito e Barbara Bouchet, tratto dal romanzo “Non è la fine del mondo” di Alessia Gazzola (ed. Feltrinelli); il noleggia è attivo su CGtv streaming da questo link: https:streaming.cgtv.itprodottonon-e-la-fine-del-mondo; il film è disponibile per il noleggio e l’acquisto digitale anche su Amazon Prime Video, Chili Tv, Rakuten TV, Apple Tv e Google Tv, YouTube e a noleggio anche su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Non è la fine del mondo”, la commedia romantica diretta da Valentina Zanella

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Non è la fine del mondo - Trailer del film di Valentina Zanella con Fotinì Peluso

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