‘Non è un paese per single’ | svelata la prima clip della commedia romantica

Prime Video svela una clip di Non è un paese per single, l’attesissima commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, dal bestseller di Felicia Kingsley. Nel cast del nuovo film Prime Original, anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, e con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti. Dentro una storia d’amore di Matilde e Cristiano. Prime Video ha svelato una clip dell’attesissima commedia romantica Non è un paese per single, adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. Il nuovo film Prime Original ha per protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, con Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Insieme al marito aveva partecipato attivamente alla vita del paese, contribuendo in particolare all’organizzazione della sagra locale, appuntamento centrale per la comunità di Cessalto - facebook.com facebook

Considerazioni che, in un paese normale, non sarebbero neanche necessarie perché assolutamente ovvie. In Italia invece vengono considerate controverse. x.com