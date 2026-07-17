Stefano De Martino ha annunciato che non condurrà più il Festival di Sanremo. La decisione riguarda l’edizione del 2025 e segna la fine di un ciclo. Da settimane si discute sulle scelte che il conduttore farà per il 2027, ma ora si conferma l’assenza di De Martino dall’evento nel prossimo anno. La notizia si diffonde in attesa di ulteriori dettagli sulle future modalità di conduzione.

Da settimane attorno al prossimo Festival di Sanremo 2027 cresce l’attesa per capire quale impronta vorrà dare Stefano De Martino alla manifestazione più importante della musica italiana. Il conduttore, chiamato a guidare per la prima volta anche la direzione artistica della kermesse, sarebbe intenzionato a imprimere una svolta netta rispetto alle ultime edizioni, con un progetto destinato a cambiare il ritmo e l’organizzazione dell’evento. Proprio queste prime indiscrezioni stanno già alimentando un acceso dibattito tra gli appassionati. Da una parte c’è chi vede con favore un Festival più dinamico e moderno, dall’altra chi teme che alcune delle tradizioni più amate possano essere accantonate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Non ci sarà più”. Sanremo 2025, la decisione di Stefano De Martino: finisce un’era

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