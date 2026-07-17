Non ce l’ha fatta Cade dopo un malore e fa un volo di 7 metri | tragedia in Italia
Un escursionista di 73 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa sette metri sui sentieri sopra Valstagna, nel Vicentino, giovedì 16 luglio. L’uomo aveva avuto un malore prima della caduta e non è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Non ce l’ha fatta l’ escursionista di 73 anni rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di giovedì 16 luglio sui sentieri sopra Valstagna, nel Vicentino. L’uomo è morto venerdì 17 luglio all’ ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. I medici hanno tentato per ore di salvarlo, ma i traumi riportati nella caduta si sono rivelati troppo gravi e ogni cura si è purtroppo dimostrata inutile. L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in località Cornale, nel territorio comunale di Valbrenta. L’anziano stava risalendo in direzione di Enego insieme a un amico, dopo essere sceso in precedenza lungo il percorso. Durante la salita avrebbe improvvisamente accusato un malore e si sarebbe fermato per riposare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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