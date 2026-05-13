Nel pomeriggio di oggi, una città italiana è stata colpita da un grave incidente stradale che ha coinvolto un bambino di nove anni. L'incidente è avvenuto mentre il bambino attraversava la strada e, nonostante i soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia si è diffusa rapidamente tra la popolazione locale, lasciando molti sotto shock. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio una città italiana, dove un bambino di soli nove anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme ai servizi di emergenza. Il piccolo sarebbe stato travolto da un’auto in transito in un’area urbana molto frequentata, poco distante dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava a pochi metri da casa al momento dell’impatto, in una situazione che si è trasformata in pochi istanti in tragedia. L’incidente è avvenuto a Bergamo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, nella zona di Loreto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Tragedia in Italia, bimbo muore così: il terribile annuncio

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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