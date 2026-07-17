Nicole Berlusconi | Con il nostro centro salviamo i cavalli dai maltrattamenti Il rapporto uomo e natura va tutelato e così la biodiversità Il Pdl Caccia? Sono assolutamente contraria

Da vanityfair.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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«Sono molto felice di poter dare il mio contributo. La Mia Terra non è un centro ippico convenzionale, ma una realtà composta da due dimensioni: un centro etologico e un centro di recupero per Fondazione Islander» commenta Nicole Berlusconi. Ecco cosa ci ha detto. Come si svolge la vostra attività? «Il nostro lavoro inizia quando riceviamo delle segnalazioni di cavalli maltrattati. Queste arrivano solitamente da privati, ma a volte a dare l’allarme sono anche enti ed autorità. Siamo riconosciuti dal Ministero della Salute e nel tempo siamo diventati un punto di riferimento importante». Qual è l’iter? «Il primo step è verificare la segnalazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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