«Sono molto felice di poter dare il mio contributo. La Mia Terra non è un centro ippico convenzionale, ma una realtà composta da due dimensioni: un centro etologico e un centro di recupero per Fondazione Islander» commenta Nicole Berlusconi. Ecco cosa ci ha detto. Come si svolge la vostra attività? «Il nostro lavoro inizia quando riceviamo delle segnalazioni di cavalli maltrattati. Queste arrivano solitamente da privati, ma a volte a dare l’allarme sono anche enti ed autorità. Siamo riconosciuti dal Ministero della Salute e nel tempo siamo diventati un punto di riferimento importante». Qual è l’iter? «Il primo step è verificare la segnalazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nicole Berlusconi: «Con il nostro centro salviamo i cavalli dai maltrattamenti. Il rapporto uomo e natura va tutelato, e così la biodiversità. Il Pdl Caccia? Sono assolutamente contraria»

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Desideriamo ringraziare di cuore Nicole Berlusconi per la sua chiara e coraggiosa presa di posizione e per le parole espresse in difesa degli animali e della fauna selvatica. Un intervento che richiama valori importanti, di rispetto e tutela del patrimonio natural x.com

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