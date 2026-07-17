L’Atletico Madrid ha ripreso i contatti per Nico Gonzalez, ormai cittadino italiano, dopo l’ultima stagione in prestito sotto la guida di Diego Simeone. La Juventus valuta una possibile plusvalenza nel caso l’argentino lasciasse Torino. La società bianconera ha aggiornato il valore di mercato del giocatore, considerato anche l’effetto positivo del Mondiale. La trattativa potrebbe portare a una cessione con una plusvalenza significativa, qualora si concretizzasse.

qualora l’argentino lasciasse Torino. L’ Atletico Madrid torna alla carica per Nico Gonzalez. I Colchoneros si rifanno sotto per l’esterno argentino, che ha da poco acquisito anche la cittadinanza italiana, dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito proprio agli ordini di Diego Simeone. La formula iniziale concordata con la Juventus prevedeva 1 milione di euro per il trasferimento temporaneo e un diritto di riscatto fissato a 32 milioni. Gli spagnoli hanno scelto strategicamente di non esercitarlo entro i termini prestabiliti, sperando di spuntare una cifra inferiore, ma il canale di mercato resta decisamente aperto. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita Il prezzo del cartellino e l’effetto Mondiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, la Juve si gode l’effetto Mondiale: ecco la nuova valutazione e la possibile plusvalenza

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