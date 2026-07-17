Nel secondo trimestre, Netflix ha registrato un fatturato di 12,6 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. La società ha definito la performance finanziaria come solida e ha confermato di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi annuali.

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Nel secondo trimestre Netflix ha messo a segno una "performance finanziaria solida" con cui il colosso dello streaming si dice "sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi" per l'intero anno. Infatti nel periodo il fatturato è cresciuto del 13% su base annua (+12% a parità di cambio) raggiungendo i 12,6 miliardi di dollari, con un margine operativo del 33%. Entrambi i dati sono in linea con le previsioni e portano Netflix a definire per l'intero 2026 ricavi nel range di 51,0-51,4 miliardi di dollari con un margine operativo del 31,5%. La società segnala la crescita dei ricavi legati alla pubblicità, il cui sviluppo "continua a essere una priorità assoluta" con l'obiettivo di raggiungere circa 3 miliardi di dollari nel 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Netflix: in secondo trim. fatturato +13% a 12,6 mld dollari

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