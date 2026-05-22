Lenovo | nel quarto trimestre 2025-26 fatturato +27% a 21,6 mld dollari e utile a 559 mln ?

Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2025-26, Lenovo ha registrato un incremento del 27% nel fatturato, raggiungendo i 21,6 miliardi di dollari. L’utile netto si è attestato a circa 559 milioni di dollari. La società ha definito questo periodo come il più forte mai registrato nella sua storia. La crescita è stata attribuita a risultati eccezionali nel trimestre conclusivo dell’anno fiscale. La notizia arriva in un momento di forte attenzione sul settore tecnologico e sui dati finanziari delle grandi aziende del comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui