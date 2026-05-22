Lenovo | nel quarto trimestre 2025-26 fatturato +27% a 21,6 mld dollari e utile a 559 mln ?
Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2025-26, Lenovo ha registrato un incremento del 27% nel fatturato, raggiungendo i 21,6 miliardi di dollari. L’utile netto si è attestato a circa 559 milioni di dollari. La società ha definito questo periodo come il più forte mai registrato nella sua storia. La crescita è stata attribuita a risultati eccezionali nel trimestre conclusivo dell’anno fiscale. La notizia arriva in un momento di forte attenzione sul settore tecnologico e sui dati finanziari delle grandi aziende del comparto.
Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Grazie a un quarto trimestre 'eccezionale' Lenovo Group ha chiuso a fine marzo l'anno più forte nella storia del Gruppo. Durante il trimestre, i ricavi complessivi del Gruppo hanno raggiunto un massimo storico per un quarto trimestre pari a 21,6 miliardi di dollari, in crescita del 27% su base annua, registrando il più alto tasso di crescita anno su anno degli ultimi cinque anni, con un utile netto rettificato raddoppiato anno su anno a 559 milioni. I ricavi legati all'AI si sono distinti come principale motore di crescita, aumentando dell'84% anno su anno fino a rappresentare il 38% dei ricavi totali del Gruppo nel Q4. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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