Netflix delude Wall Street titolo giù | pubblicità e AI non bastano allo streaming

Netflix ha registrato ricavi di 12,56 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, e un utile netto di 3,4 miliardi. Tuttavia, il titolo azionario ha registrato una diminuzione, riflettendo delusione tra gli investitori. La società ha investito in pubblicità e intelligenza artificiale, ma questi sforzi non sono stati sufficienti a sostenere le aspettative di mercato.

Netflix torna sotto esame a Wall Street. Il gruppo ha chiuso il secondo trimestre con ricavi a 12,56 miliardi di dollari, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, e utile netto a 3,4 miliardi. Numeri solidi, sostenuti da nuovi abbonamenti, aumento dei prezzi e maggiore disciplina sui costi. Il problema, però, non è il trimestre appena chiuso. Il mercato guarda avanti e la previsione per il terzo trimestre è risultata più debole delle attese: Netflix stima ricavi per 12,86 miliardi di dollari ed EPS a 0,82 dollari, sotto le aspettative degli analisti. Il titolo ha reagito con un forte calo nell’after-hours, segnale che gli investitori chiedono ormai più della semplice crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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