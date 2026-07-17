Gli imputati hanno dichiarato che le azioni non sono state estorsioni di ’ndrangheta, ma interventi a fin di bene per aiutare conoscenti. Nessuna accusa di coinvolgimento mafioso è stata avanzata. Le autorità giudiziarie hanno confermato che si trattava di operazioni che, pur apparentemente benefiche, hanno portato gli imputati davanti alla giustizia. La difesa sottolinea che non ci sono prove di attività criminale, ma solo aiuti a persone conosciute.

"Nessuno ha mai parlato di ‘ndrangheta e mafiosi e non si trattava di estorsioni ma di interventi a fin di bene per aiutare conoscenti e che invece hanno finito per mettere nei guai con la giustizia gli imputati". Gli avvocati della difesa negano le accuse e chiedono l’assoluzione, anche dall’aggravante del metodo mafioso, al processo al Tribunale di Monza per le presunte mani della ‘ndrangheta su movida e giro dei “buttafuori“, droga e recupero crediti in Brianza. La Procura della Direzione distrettuale antimafia ha chiesto 4 condanne fino a 11 anni di reclusione e 4 assoluzioni per prescrizione dei reati. La pena più alta è stata chiesta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Nessuna estorsione di ’ndrangheta, solo opere di bene; Estorsioni a imprenditori e commercianti e traffico di droga, ridefiniti gli equilibri tra le famiglie di 'ndrangheta; Il due per cento lo deve avere: così la cosca si spartiva Reggio e gli appalti; Epicentro 2, l’arsenale dei Morelli e il potere delle cosche: ottanta armi, esplosivi e lanciarazzi ridisegnano la geografia criminale del Reggino.

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