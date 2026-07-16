Seregno (Monza Brianza), 16 Luglio 2026 – Si protestano innocenti e respingono l'accusa che li accosta agli arrestati nell'operazione "Freccia" del 2020 ritenuta anche l'ennesimo colpo contro la criminalità organizzata in terra brianzola. "Nessuno ha mai parlato di 'ndrangheta e mafiosi e non si trattava di estorsioni ma di interventi a fin di bene per aiutare conoscenti e che invece hanno finito per mettere nei guai con la giustizia gli imputati", sostengono gli avvocati della difesa, che negano le accuse e chiedono l'assoluzione, anche dall'aggravante del metodo mafioso, al processo al Tribunale di Monza per le ritenute mani della 'ndrangheta su movida e giro dei " buttafuori ", droga e recupero crediti anche in Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il processo ai clan della ‘ndrangheta in Brianza, la difesa degli imputati: “Estorsioni le nostre? No, opere a fin di bene”

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