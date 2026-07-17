Nelle PMI italiane l' innovazione rallenta per una firma
Nelle PMI italiane, il 50% dei contratti resta in sospeso prima di essere firmato. La causa principale è la complessità delle procedure e l’incertezza legale. I contratti non conclusi coinvolgono settori diversi, tra cui produzione e servizi. La situazione si traduce in ritardi nelle operazioni commerciali e negli investimenti. Le aziende riferiscono di tempi più lunghi per finalizzare accordi e di maggiori difficoltà nel gestire le pratiche burocratiche.
Roma, 17 luglio 2026 – Nelle piccole e medie imprese italiane la metà dei contratti resta bloccata prima di arrivare alla firma. È un rallentamento silenzioso, che frena la velocità con cui le imprese più piccole avviano collaborazioni, chiudono vendite e formalizzano assunzioni, e che si concentra quasi per intero sull'ultimo passaggio del percorso: quello che separa l'invio del documento dalla sua sottoscrizione. I dati dello studio su 960mila documenti. Lo rivela l'analisi di oltre 960.000 documenti legali gestiti da HEU, che quantifica un problema operativo noto ma raramente documentato: solo poco più di tre contratti su dieci vengono sottoscritti senza intoppi, mentre gli altri restano fermi in attesa di un passaggio che tarda ad arrivare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Antonio Ferrara M5S Camera legge Pmi in Aula 04 02 2026
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