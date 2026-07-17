Nel trailer di Behemoth! Pedro Pascal conquista il titolo di signore dei riccioli angelici

Nel trailer di Behemoth! Pedro Pascal si presenta con i capelli lunghi e ricci, conquistando il ruolo di signore dei riccioli angelici. In passato, l’attore aveva sfoggiato tagli corti e rasati, come nel ruolo di Oberyn Martell in Il Trono di Spade. La nuova acconciatura segna un cambio di look evidente rispetto alle interpretazioni precedenti.

Abbiamo parlato dei capelli di Pedro Pascal molte, molte volte in passato. Nei panni di Oberyn Martell ne Il Trono di Spade, li portava corti, rasati e spettinati. Nei panni di Javier Peña in Narcos, li aveva con i ciuffi e in pieno stile anni ’70. Nei panni di Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, erano biondi e. beh, biondi. Ma forse abbiamo appena raggiunto l’apice dei capelli di Pedro Pascal nel film Behemoth! del regista Tony Gilroy. Nel film di prossima uscita, Pedro Pascal interpreta Alex, un violoncellista prodigo che torna a Los Angeles e nel mondo delle colonne sonore hollywoodiane dopo decenni trascorsi a dedicarsi alla musica sinfonica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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