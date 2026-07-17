ll fascino del porto di Talamone incontra i sapori della Toscana in occasione dell’evento ’Un Mare di Birra’, la manifestazione organizzata dalla Proloco Talamone con il patrocinio del Comune di Orbetello e la collaborazione di Cna Grosseto. L’appuntamento è per oggi e domani e trasformerà il borgo marinaro in un punto di incontro per appassionati di birra artigianale, buona cucina e musica. Per due giorni il porto di Talamone ospiterà i birrifici agricoli toscani, protagonisti con le loro produzioni di qualità, insieme a un’ampia proposta di street food, agli artigiani locali e a un programma di musica dal vivo che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, in una delle cornici più suggestive della costa maremmana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel porto di Talamone c’è anche ’Un mare di birra’

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