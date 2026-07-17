Due negozi, una tabaccheria aperta nel 1999 e un negozio di calzature inaugurato nel 2010, sono stati costretti a chiudere a causa dei cantieri in corso nella zona. La tabaccheria si trovava in piazza Gualfredotto, mentre il negozio di calzature si trovava in viale Giannotti. Entrambi hanno subito perdite di clientela legate alle opere di ristrutturazione e lavori pubblici.

Prima la tabaccheria in piazza Gualfredotto da Milano, aperta nel 1999 da Saverio Borgioli, poi il negozio di calzature Maga Magò, inaugurato nel 2010 dalla moglie Gaia Gai in viale Giannotti. Due attività, due figli da mantenere, un mutuo da pagare e, da un anno e mezzo, un’altra sfida da affrontare: i cantieri della tramvia che insistono su entrambe le zone dove lavorano. Il risultato, raccontano, è un calo degli incassi che si aggira intorno al 30% e la necessità di reinventarsi pur di arrivare a fine mese. Per questo, da circa un anno, Saverio ha aggiunto un secondo lavoro. La mattina si alza alle 5 per aprire la tabaccheria. Dopo poco torna a casa, dorme appena un’ora e dalle 16 fino all’1 di notte sale sul taxi come seconda guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negozi in crisi per i cantieri: "Costretto a far due lavori"

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