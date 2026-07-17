Un rappresentante di un stabilimento balneare propone di eliminare i parcheggi a pagamento e di installare una navetta per trasportare i turisti alle spiagge. La proposta si riferisce alla rimozione dei posti auto a pagamento causata dalla realizzazione della ciclovia Adriatica tra Ponte Sasso e Torrette. La modifica ai parcheggi è attualmente in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di implementazione.

"Togliere i parcheggi a pagamento e istituire una navetta per fare arrivare i turisti nelle nostre spiagge". E’ il suggerimento di Denis Sabatini di Bagni Azzurra per rimediare ai posti auto ‘cancellati’ dalla ciclovia Adriatica, in corso di realizzazione tra Ponte Sasso e Torrette. "Ci hanno promesso la creazione di un parcheggio nuovo al di là della Statale – fanno presente da Bagni Azzurra di Torrette – i lavori dovrebbero partire oggi, ma chissà quando sarà pronto. In ogni caso il sottopasso non è pienamente agibile, troppo ripido per i disabili: questo intervento avrebbe dovuto avere la priorità su tutto il resto". La vera prova – per i concessionari di spiaggia della zona – sarà domenica, la giornata di maggior afflusso dei turisti: c’è il timore di un calo delle presenze, legato proprio alla carenza di posti auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Navetta per turisti e via i posteggi a pagamento"

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