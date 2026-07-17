nautica la monaco energy boat challenge si espande con le world series

Lo Yacht Club de Monaco ha annunciato l'espansione della Monaco Energy Boat Challenge introducendo le World Series, un nuovo programma di qualificazione. Questa iniziativa mira a aumentare la partecipazione internazionale alla competizione, ampliando la portata dell'evento. La serie si svolgerà in diverse località, coinvolgendo team provenienti da vari paesi. La modifica riguarda la fase di selezione, con l’obiettivo di attrarre più partecipanti e promuovere lo sviluppo delle tecnologie nautiche sostenibili.

Lo Yacht Club de Monaco amplia la portata internazionale della Monaco Energy Boat Challenge con il lancio di un nuovo programma di qualificazione: le Monaco Energy Boat Challenge World Series. “Abbiamo lanciato la Monaco Energy Boat Challenge più di dieci anni fa e, con il crescente successo dell’evento e l’aumento del numero di squadre partecipanti, stiamo ora ampliando i nostri orizzonti. Per questo vogliamo introdurre un sistema di qualificazione, simile a quello adottato in altri sport. I primi eventi di qualificazione si terranno in Australia e in Italia, prima di riunire a Monaco le squadre selezionate per la finale”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore dello Yacht Club de Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l'industria marittima

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