la monaco energy boat challenge cresce con il lancio delle world series

Notizia in breve

La 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge si è conclusa dopo quattro giorni di competizioni e innovazione nel settore nautico sostenibile. Durante l’evento, il Principato ha ospitato numerose imbarcazioni e tecnologie dedicate alla mobilità ecologica in mare. La manifestazione si è arricchita con il lancio delle World Series, una nuova serie di gare che coinvolge partecipanti internazionali. La competizione ha visto la partecipazione di diversi team e aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni più sostenibili.