La Monaco Energy Boat Challenge cresce con il lancio delle World Series
La 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge si è conclusa dopo quattro giorni di competizioni e innovazione nel settore nautico sostenibile. Durante l’evento, il Principato ha ospitato numerose imbarcazioni e tecnologie dedicate alla mobilità ecologica in mare. La manifestazione si è arricchita con il lancio delle World Series, una nuova serie di gare che coinvolge partecipanti internazionali. La competizione ha visto la partecipazione di diversi team e aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni più sostenibili.
Cala il sipario sulla 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, che per quattro giorni ha trasformato il Principato in un laboratorio a cielo aperto dedicato all’innovazione nella nautica sostenibile. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco, la manifestazione ha riunito 54 team provenienti da 21 Paesi – tra cui Francia, Italia e Svizzera, ma anche India, Porto Rico e Cina – insieme a ricercatori, cantieri navali, aziende e università. Tra gli annunci più importanti dell’edizione 2026 c’è il lancio delle Monaco Energy Boat Challenge World Series, un nuovo circuito internazionale che, dall’Italia all’Australia, introdurrà un percorso di qualificazione per le future edizioni del Challenge (quella del 2027 è in programma dal 29 giugno al 3 luglio). 🔗 Leggi su Lapresse.it
EP 2 | Enter the Mandala in Nepal: FLOWER HUNTERS, Panchase Orchids ~ Season 2 | LOTUSWEI
Notizie e thread social correlati
La Monaco Energy Boat Challenge torna dall’8 all’11 luglioDal 8 all’11 luglio, nello Yacht Club di Monaco, si svolgerà la 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge.
Yacht Club de Monaco, al via la Monaco Energy Boat Challenge: 54 team in gara per la nautica del futuroAlla Monaco Energy Boat Challenge, che si svolge dall'8 all'11 luglio, 54 squadre da 21 paesi si sono riunite allo Yacht Club de Monaco.
Temi più discussi: Nautica: l'idrogeno tra i protagonisti della Monaco Energy Boat Challenge; Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge focus sul metanolo verde; Via a Monaco Energy Boat Challenge, debutta metanolo anche con AS Labruna; Nautica sostenibile: al via il Monaco Energy Boat Challenge 2026 – LMF.
Anche quest'anno UniBoAT, il team di studentesse e studenti dell'Università di Bologna, è protagonista al Monaco Energy Boat Challenge, la competizione internazionale dedicata alla nautica sostenibile. Con il catamarano Futura, progettato e realizzato dagli facebook
Via a Monaco Energy Boat Challenge, debutta metanolo anche con AS Labruna vaielettrico.it/via-a-monaco-e… x.com
La Monaco Energy Boat Challenge cresce con il lancio delle World SeriesCala il sipario sulla 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, che per quattro giorni ha trasformato il Principato in un laboratorio a cielo aperto ... lapresse.it
Monaco Energy Boat Challenge: vince Swiss Solar Boat, cresce il livello delle tecnologieDalla vittoria di Swiss Solar Boat ai progressi di batterie, e-metanolo e sistemi di propulsione, la tredicesima edizione del Monaco Energy Boat Challenge conferma il ruolo della manifestazione come b ... pressmare.it