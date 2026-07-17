Napoli scoperta finta università che vendeva lauree a 1.500 euro C’è anche un titolo falso a Pippo Franco

Da open.online 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato i canali social e il sito web di un’università fittizia che offriva lauree a 1.500 euro all’anno. L’istituto, che organizzava cerimonie e pubblicava foto sui social, proponeva anche un titolo falso attribuito a un noto personaggio dello spettacolo. La procedura è stata avviata con un decreto di sequestro preventivo.

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Un’università fantasma con tanto di cerimonie in pompa magna, foto sui social e un listino prezzi fisso: 1.500 euro all’anno per diventare dottore. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per i canali social e il sito web dell’ UNI.PO.S.S.T. (Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo), un istituto totalmente privo di accreditamento ministeriale che ha sfornato lauree triennali, magistrali e honoris causa prive di valore legale. L’indagine, nata da una segnalazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, vede attualmente 37 persone indagate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, falsità materiale e contraffazione di sigilli pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

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