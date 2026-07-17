Romelu Lukaku sta considerando anche un trasferimento negli Stati Uniti, con il New York City FC che ha iniziato a sondare il suo interesse. Nel frattempo, il Napoli attende novità riguardo all’allenatore e all’ingaggio del calciatore, mentre il belga valuta le opzioni di mercato. La situazione resta in sospeso, con possibili sviluppi ancora da definire.

Romelu Lukaku valuta anche l’ipotesi americana: il New York City FC ha iniziato a sondare il belga, mentre il Napoli attende certezze su Allegri e l’ingaggio. Lukaku diviso tra Europa e MLS: le opzioni concrete. Il futuro dell’attaccante belga rimane in sospeso. Secondo Il Mattino, il New York City FC ha recentemente avviato una valutazione del profilo di Lukaku, aggiungendo una nuova dimensione al mercato che lo riguarda. La decisione finale dipenderà da due variabili non ancora risolte: dalla decisioni di Massimiliano Allegri e una revisione dell’ingaggio attualmente percepito dal centravanti. Negli ultimi giorni, Lukaku ha mantenuto i contatti con il proprio entourage pur trascorrendo tempo con la famiglia dopo l’uscita dal Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, nuove candidate per l’attaccante: futuro appeso ad un filo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIOVANE è arrivato nel ritiro del NAPOLI di CONTE: guardate laccoglienza dei tifosi a Torino!

Notizie e thread social correlati

Spezia appeso a un filo, si pensa già al futuro: “Voltare subito pagina. Via chi ha fatto errori”La squadra di calcio della città si trova a un passo dalla retrocessione in Serie C, con poche possibilità di evitare il fallimento.

Il Festival au Désert di Firenze e il sogno infranto dei Tuareg: «Tra le violenze del regime e l'abbraccio soffocante degli jihadisti, il futuro è appeso a un filo»Il Festival au Désert di Firenze ha acceso i riflettori sul destino dei Tuareg, con un focus sulle violenze in Mali.

Temi più discussi: Pianeta Mare Film Lab Napoli 2026: al via il bando per giovani videomaker under 30; L'Eurolega si allarga a 24: quattro squadre italiane candidate per avere una franchigia; Addio punture nell’occhio: a Napoli il primo impianto in Campania. Il micro-serbatoio che libera i malati di maculopatia dalle siringhe; Allegri: Non sono a Napoli per rivincita, dispiaciuto per come è finita al Milan.

Turismo a Napoli, nuova laurea per formare i manager: Serve professionalitàL’Università degli Studi di Napoli Federico II in campo per formare le nuove generazioni di professionisti del turismo: scade domani il bando di ammissione al Corso di ... ilmattino.it

L'Eurolega si allarga a 24: quattro squadre italiane candidate per avere una franchigiaCi sono quattro candidature italiane tra le oltre venti arrivate all’Eurolega per le otto licenze permanenti che saranno assegnate a partire dalla stagione 2027-28: si tratta della Virtus Bologna, di ... gazzetta.it