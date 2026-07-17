Napoli l’addio è sempre più vicino | ballano pochi milioni!

Walid Cheddira sta per lasciare il Napoli, ma il trasferimento al Padova non si è ancora concretizzato. La trattativa è ferma a causa di una differenza di pochi milioni di euro tra la richiesta del club e l’offerta del club di destinazione. Secondo fonti di Sky Sport, questa distanza economica impedisce di portare a termine l’accordo. La cessione sembra imminente, ma manca ancora il via libera definitivo.

Walid Cheddira lascia il Napoli, ma la trattativa con il Padova rimane bloccata. Secondo Sky Sport, la distanza economica tra domanda e offerta impedisce la chiusura dell’operazione, al momento. Cheddira-Padova: distanza minima. Il Padova ha raggiunto l’accordo con il giocatore e accelera i contatti per portarlo in Serie B. L’attaccante ha già dato il suo ok al trasferimento, ma gli azzurri mantengono una valutazione di 4 milioni di euro. La proposta veneta si ferma a 2,5 milioni più bonus, creando una forbice di 1,5 milioni che le due società stanno cercando di colmare attraverso i bonus variabili. Il Padova non è l’unico club interessato a Cheddira. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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