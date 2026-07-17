Musica sotto le stelle Sere d’estate a Montecarlo

Notizia in breve

Nell'ambito della rassegna “Montecarlo - sere d’estate - musica sotto le stelle”, la Società Filarmonica “G. Puccini” e il Comune di Montecarlo organizzano eventi musicali gratuiti per questo fine settimana. L'iniziativa prevede diversi concerti all'aperto, aperti al pubblico, all’interno di un programma che si svolge durante le serate estive. L’obiettivo è offrire spettacoli musicali a ingresso libero, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.