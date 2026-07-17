Musica sotto le stelle Sere d’estate a Montecarlo
Nell'ambito della rassegna “Montecarlo - sere d’estate - musica sotto le stelle”, la Società Filarmonica “G. Puccini” e il Comune di Montecarlo organizzano eventi musicali gratuiti per questo fine settimana. L'iniziativa prevede diversi concerti all'aperto, aperti al pubblico, all’interno di un programma che si svolge durante le serate estive. L’obiettivo è offrire spettacoli musicali a ingresso libero, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.
Nell’ambito della rassegna “Montecarlo - sere d’estate - musica sotto le stelle” la Società Filarmonica “G. Puccini” A.P.S. di Montecarlo e il Comune di Montecarlo invitano a partecipare al ricco programma di eventi musicali a ingresso libero di questo fine settimana a Montecarlo. Domani, sabato, doppio appuntamento con due generi musicali molto diversi tra loro: per gli amanti della musica rock, in piazza Carrara, alle ore 21.15, “Una serata con Mother’s Well - quadro 2”, band lucchese formatasi nel 2020, composta da Enrico Giuntini (voce, tastiere, armonica a bocca), Guido Natalini (chitarra), Matteo Conforti (batteria) e Luca Ferrucci (basso). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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