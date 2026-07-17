Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi a Castiglione. Alle 11 nel Museo di Vetulonia visita guidata alla mostra ’Un mecenate e i suoi tesori. Dalla collezione di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona’, accompagnati dalle archeologhe del museo. In Piazza Orto del Lilli farà tappa il Mercatino Ars Manualis, organizzato da Confartigianato con oggetti: ceramiche, lavorazioni in legno e pelle, gioielli, tessuti, arredo e idee regalo. Alle 18.30 nella sala del Consiglio comunale sarà inaugurata la mostra dedicata ai 70 anni del Palio Marinaro. Alle 21.30, nel piazzale Maristella, ’Una lunga storia. senza fine’, spettacolo di Teatro-Canzone a cura di Lions Club Salebrum, con Paolo Tenerini e Daniele Sgherri (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo, mercatini, visite nella Diaccia e canzoni senza tempo con Tenerini e Sgherri

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