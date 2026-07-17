Multa per divieto di sosta cittadino fa ricorso e lo vince
Un automobilista di Castelfiorentino ha presentato ricorso dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta lo scorso febbraio. La decisione finale ha annullato la sanzione, riconoscendo che il verbale era infondato. La contestazione riguardava un presunto illecito in una zona con segnaletica di divieto. La sentenza ha accolto le ragioni del ricorrente, che aveva contestato l'infrazione.
Castelfiorentino (Firenze), 17 luglio 2026 – Lo scorso febbraio un automobilista era stato multato per una presunta violazione dell’articolo 157 del Codice della Strada. Una contravvenzione elevata a quanto pare per divieto di sosta, che la persona in questione considerava illegittima. E dopo il giudice di pace di Empoli, il cittadino ha visto riconosciute le proprie ragioni anche in secondo grado: così l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dovrà rimborsarlo. Tutto è iniziato come detto cinque mesi fa, quando l’automobilista ha deciso di impugnare il verbale elevato dalla polizia locale dell’Unione per un presunto divieto di sosta a Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Auto in divieto di sosta? Quel foglietto sul parabrezza non è una multa... per ora , LEGGI QUI ?? https://www.unionemonregalese.it/news/territorio/315380/auto-in-divieto-di-sosta-quel-foglietto-sul-parabrezza-non-e-una-multa-per-ora.html facebook
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