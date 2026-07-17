multa per divieto di sosta cittadino fa ricorso e lo vince

Notizia in breve

Un automobilista di Castelfiorentino ha presentato ricorso dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta lo scorso febbraio. La decisione finale ha annullato la sanzione, riconoscendo che il verbale era infondato. La contestazione riguardava un presunto illecito in una zona con segnaletica di divieto. La sentenza ha accolto le ragioni del ricorrente, che aveva contestato l'infrazione.