Gianmarco Di Biase, attaccante nato nel 2005, ha lasciato la Juventus Next Gen per trasferirsi a titolo definitivo al Crawley Town. La società inglese ha annunciato ufficialmente il trasferimento dell’atleta, senza fornire ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo. Di Biase era legato ai bianconeri fino a questo momento e ora proseguirà la sua carriera in Premier League.

di Luca Fioretti L’attaccante classe 2005 Gianmarco Di Biase saluta la Juventus Next Gen e si trasferisce a titolo definitivo nel calcio inglese al Crawley Town. La Juventus prosegue nelle proprie operazioni di mercato dedicate alla seconda squadra, definendo una nuova operazione in uscita sul fronte dei giovani talenti. Come anticipato da i bianconeri hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Gianmarco Di Biase, che saluta la formazione Next Gen per tentare un’importante avventura. Il classe 2005 è pronto a mettersi alla prova nel calcio britannico, dopo un percorso formativo vissuto in Italia tra campionato Primavera e prestito nelle categorie minori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Di Biase lascia la Juventus a titolo definitivo: ufficiale il suo passaggio al Crawley Town, i dettagli

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