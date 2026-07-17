mps chiede un rilancio a intesa

Notizia in breve

Il consiglio di amministrazione di un istituto di credito italiano ha espresso insoddisfazione per un’offerta di acquisizione considerata troppo scontata e ha annunciato che valuterà diverse opzioni, tra cui un possibile coinvolgimento di un’altra banca. La decisione riguarda anche il primo azionista, una banca regionale. Un membro del consiglio ha dichiarato pubblicamente il sostegno al progetto di un altro amministratore.