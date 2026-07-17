Mps chiede un rilancio a Intesa
Il consiglio di amministrazione di un istituto di credito italiano ha espresso insoddisfazione per un’offerta di acquisizione considerata troppo scontata e ha annunciato che valuterà diverse opzioni, tra cui un possibile coinvolgimento di un’altra banca. La decisione riguarda anche il primo azionista, una banca regionale. Un membro del consiglio ha dichiarato pubblicamente il sostegno al progetto di un altro amministratore.
Il cda di Siena ritiene l’offerta a «sconto» e «valuterà tutte le opzioni, incluso Banco Bpm». Occhi puntati sul primo azionista Agricole. Orsini appoggia Messina. Il consiglio di amministrazione di Mps prende la proposta di Intesa Sanpaolo, la osserva e la restituisce al mittente: se volete il Monte, dovete alzare il prezzo. Dopo una lunga riunione, il board di Rocca Salimbeni ha bocciato, almeno nelle condizioni attuali, l’Opas da 30,6 miliardi. La critica più pesante riguarda il prezzo. Secondo gli amministratori senesi il premio del 12,5% riconosciuto rispetto ai corsi precedenti all’annuncio è decisamente inferiore a quello registrato nelle principali operazioni bancarie degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Da Intesa 30,6 miliardi per Mps
"Mps, Intesa garante del risparmio"Intesa Sanpaolo ha annunciato di essere il garante del risparmio, sottolineando di aver realizzato un’operazione di mercato nel Paese.
Argomenti più discussi: Intesa Sanpaolo esclude un rilancio dell’offerta per Monte dei Paschi, Messina: Il prezzo è quello giusto (ISP); Mps-Bpm, attesa per la mossa di Siena; Mps critica l'offerta di Intesa Sp e apre a Banco Bpm: che succede; Intesa-MPS, analisti frenano mentre Lovaglio valuta le mosse.
Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @elisaapiazza: L’offerta di Intesa sul tavolo di Mps, cda pronto a chiedere un rilancio Chip ad alta volatilità, di nuovo sell-off dopo il rally #Anthropic si prepara all’IPO, incontri in x.com
L’andamento dei mercati finanziari di oggi 16 luglio: l’offerta di Intesa sul tavolo di Mps, cda pronto a chiedere un rilancio; Chip ad alta volatilità, di nuovo sell-off dopo il rally; Anthropic si prepara all’IPO, incontri in corso con gli investitori; Netflix, attesi utili in cr facebook