Mps chiede un rilancio a Intesa

Da laverita.info 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione di un istituto di credito italiano ha espresso insoddisfazione per un’offerta di acquisizione considerata troppo scontata e ha annunciato che valuterà diverse opzioni, tra cui un possibile coinvolgimento di un’altra banca. La decisione riguarda anche il primo azionista, una banca regionale. Un membro del consiglio ha dichiarato pubblicamente il sostegno al progetto di un altro amministratore.

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Il cda di Siena ritiene l’offerta a «sconto» e «valuterà tutte le opzioni, incluso Banco Bpm». Occhi puntati sul primo azionista Agricole. Orsini appoggia Messina. Il consiglio di amministrazione di Mps prende la proposta di Intesa Sanpaolo, la osserva e la restituisce al mittente: se volete il Monte, dovete alzare il prezzo. Dopo una lunga riunione, il board di Rocca Salimbeni ha bocciato, almeno nelle condizioni attuali, l’Opas da 30,6 miliardi. La critica più pesante riguarda il prezzo. Secondo gli amministratori senesi il premio del 12,5% riconosciuto rispetto ai corsi precedenti all’annuncio è decisamente inferiore a quello registrato nelle principali operazioni bancarie degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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