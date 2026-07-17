Movimentazione sedimenti in Arno a Firenze Giani a San Niccolò | Spiagge torneranno fruibili

Notizia in breve

Da luglio sono iniziati lavori di risagomatura e movimentazione dei sedimenti nel tratto urbano del fiume Arno a Firenze. La manutenzione si svolge lungo il fiume e interessa anche l’area di San Niccolò. Le operazioni sono state programmate per rispettare gli habitat naturali e permettere la riapertura delle spiagge lungo il fiume, che saranno di nuovo accessibili alla popolazione. L’intervento proseguirà nei prossimi mesi, coinvolgendo attività di movimentazione di depositi fluviali.