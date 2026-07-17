Movimentazione sedimenti in Arno a Firenze Giani a San Niccolò | Spiagge torneranno fruibili
Da luglio sono iniziati lavori di risagomatura e movimentazione dei sedimenti nel tratto urbano del fiume Arno a Firenze. La manutenzione si svolge lungo il fiume e interessa anche l’area di San Niccolò. Le operazioni sono state programmate per rispettare gli habitat naturali e permettere la riapertura delle spiagge lungo il fiume, che saranno di nuovo accessibili alla popolazione. L’intervento proseguirà nei prossimi mesi, coinvolgendo attività di movimentazione di depositi fluviali.
(Agenzia Vista) Toscana, 17 luglio 2026 Una nuova estate di lavori per la risagomatura e movimentazione dei depositi fluviali nel tratto urbano del Fiume Arno a Firenze, ma solo a partire da luglio per il rispetto degli habitat naturali. Questa mattina il sopralluogo del Presidente Giani con il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti, il consigliere delegato alla Protezione civile della Città Metropolitana Massimo Fratini insieme al personale del Genio Civile della Regione, presso la spiaggia dell’Arno in San Niccolò. Il piano di gestione dei sedimenti affidato dal Genio Civile al Consorzio prevede 3 anni di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Movimentazione sedimenti in Arno a Firenze, Giani a San Niccolò: Spiagge torneranno fruibili
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Si parla di: Movimentazione sedimenti in Arno a Firenze, sopralluogo venerdì 17 luglio.
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