MotoGp Dall’Igna | Al Sachsenring weekend perfetto Mondiale aperto

Nella gara più recente, il pilota ha conquistato la sua terza vittoria in quattro appuntamenti, portando il totale dei punti recuperati da maggio a quasi cento. Questa performance ha riaperto il campionato mondiale, che ora vede una classifica più aperta e incerta rispetto alle settimane precedenti. Il fine settimana si è concluso con un risultato che modifica gli equilibri in classifica generale, lasciando tutto ancora da decidere.

Bologna, 17 luglio 2026 – Et voilà, mondiale riaperto. Tre vittorie in quattro gare per Marc Marquez che da maggio fino a qui ha recuperato quasi un centinaio di punti rispetto alla vetta della classifica. Prima c’era Marco Bezzecchi, ora c’è Jorge Martin, ma il succo non cambia e il campione in carica è salito a meno 18 dal collega spagnolo di Aprilia. E’ la rimonta Ducati dopo un avvio difficile, con annesso infortunio e operazione del numero 93, il quale ora inizia a far paura a suon di successi, nonostante la sua condizione risulti ancora lontana dal 100%. Si gode il momento Gigi Dall’Igna, responsabile del reparto corse: “Lo scorso fine... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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