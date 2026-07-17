Morte Bagnoli Malagò | Scudetto Verona tra le pagine più belle e sentimentali del calcio

La Figc e il presidente Giovanni Malagò hanno annunciato la morte di Osvaldo Bagnoli, ex allenatore del Verona campione d’Italia nella stagione 1984-1985, avvenuta oggi all’età di 91 anni. Bagnoli, inserito nella Hall of Fame del calcio italiano dal 2017, è ricordato per aver guidato la squadra alla vittoria del titolo nazionale. La sua carriera e il suo contributo sono stati riconosciuti ufficialmente dalle istituzioni calcistiche italiane.

La Figc e il presidente Giovanni Malagò piangono la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona campione d'Italia nella stagione 198485 e membro dal 2017 della Hall of Fame del calcio italiano, morto oggi all'età di 91 anni. "La sua grande umanità - dichiara Malagò - e la profonda conoscenza del calcio gli hanno permesso di guadagnarsi la stima e la fiducia dei suoi giocatori e di conquistare alla guida del Verona uno degli Scudetti più sorprendenti di sempre. Quell'impresa resta una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio. Da grande allenatore qual era sapeva valorizzare i calciatori che aveva a disposizione, anteponendo sempre il gruppo alle individualità". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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