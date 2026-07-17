Mary Jo “MJ” Shannon, madre di Kris Jenner e nonna di Kim Kardashian, è morta all’età di 91 anni. Shannon era anche nonna di Kendall e Kylie Jenner. La notizia del suo decesso è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sulla cerimonia funebre. La sua scomparsa ha suscitato commenti sui social, ma non sono stati forniti ulteriori approfondimenti sulla vita o sulla famiglia.

Se n’è andata a 91 anni Mary Jo “MJ” Shannon, madre di Kris Jenner e nonna materna di Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, oltre che di Kendall e Kylie Jenner. Presenza ricorrente – seppur defilata – prima in Keeping Up with the Kardashians e poi in The Kardashians, MJ è mancata giovedì 16 luglio. A darne notizia è stata per prima la stessa Kri s, con un lungo messaggio sui social che ha aperto una giornata di cordoglio pubblico per l’intera famiglia. Poche ore dopo, però, è stato soprattutto il modo in cui Kim ha scelto di ricordare la nonna a far discutere. Il ricordo di Kim che ha sconvolto il pubblico. Kim Kardashian ha affidato il proprio saluto a un lungo carosello fotografico su Instagram, che ha attraversato decenni: dagli scatti d’infanzia fino ai momenti più recenti, con MJ alle prese con i pronipoti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morta Mary Jo “MJ” Shannon, la nonna di Kim Kardashian: il tributo lascia perplessi

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Kris Jenners Mom MJ Shannon Dies at 91 Kardashian Family Mourns Heartbreaking Loss!

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Si parla di: Kris Jenner: morta la madre Mary Jo, aveva 91 anni; Mary Jo Campbell morta all’età di 91 anni: Kris Jenner annuncia la morte della sua bellissima mamma con un tributo straziante.