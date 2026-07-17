Enoe Bonfanti, moglie di un noto giornalista, è deceduta all’età di 88 anni. La coppia ha condiviso 58 anni di matrimonio, iniziato in un orfanotrofio. Lui la chiamava “la Bonfanti”, lei lo chiamava “Babbo”. Bonfanti ha vissuto lontano dai riflettori, mantenendo un ruolo discreto nella vita del marito, noto per la sua attività nel giornalismo.

Lui la chiamava “la Bonfanti”, per cognome. Lei lo chiamava “Babbo”. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri per cinquantotto anni: una donna che ha attraversato in disparte la vita di uno dei giornalisti più rumorosi d’Italia, e che di quella distanza dai riflettori aveva fatto una scelta precisa. Era ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, dopo un intervento chirurgico affrontato al San Raffaele all’inizio di giugno. A portarla via sono state le complicazioni di un’infezione batterica. È rimasta lucidissima fino alla fine. I funerali si terranno nei prossimi giorni a Milano, in forma strettamente privata. “Vittorio era povero in canna”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: 58 anni insieme cominciati in un brefotrofio

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più. Vittorio Feltri ricorda sua moglie Enoe Bonfanti sul @Corriere x.com

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