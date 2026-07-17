Il Montignoso ha annunciato l’ingresso di nove nuovi giocatori, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nuovi arrivi, torna in attacco Matteo Catola, che si unisce al gruppo già formato. La società rossoblù prosegue il mercato con il direttore sportivo che punta su un mix di giovani talenti e giocatori con esperienza, sotto la guida di mister Maurizio Antonucci.

Prende sempre più forma il nuovo Montignoso. La società rossoblù continua a muoversi sul mercato, con il direttore sportivo Francesco Grassi che prosegue il suo lavoro all’insegna di un mix fra linea verde, valorizzazione dei giovani ed esperienza, portando ben 9 volti nuovi alla corte di mister Maurizio Antonucci. A centrocampo arrivano Andrea Marchini e Davide Fortunati: il classe 2002 è reduce dall’avventura alla Massese e vanta un passato al Seravezza Pozzi con cui ha disputato la Serie D, mentre il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili della Carrarese e porta con sé un curriculum di spessore dopo le esperienze con Real Forte Querceta, Pontremolese, San Marco Avenza e Massese, con anche una parentesi in D a Salsomaggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montignoso, una raffica di arrivi. In attacco ritorna Matteo Catola

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