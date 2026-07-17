Due grandi montagnette gonfiabili, alte come una casa a due piani, sono state installate davanti a un centro commerciale a Reggio Emilia. Quando le persone si avvicinano, si accendono e iniziano a parlare, interagendo con i passanti. La scena è stata documentata questa mattina, senza che siano stati segnalati interventi umani diretti. Le strutture sono collegate a un sistema di intelligenza artificiale che permette loro di comunicare con chi si avvicina.

Alte come una casa a due piani, respirano piano davanti all’ingresso di un centro commerciale emiliano e, quando qualcuno si avvicina, si accendono e cominciano a parlare. Non è un effetto speciale da parco a tema, ma un’installazione d’arte pubblica che fino al 26 luglio 2026 sta trasformando il piazzale del centro I Petali di Reggio Emilia in un luogo di sosta insolito, sospeso tra tecnologia, natura e domande senza risposta facile. @ipetalicc Cosa ti riveleranno le Whispering Mountains stavolta? Fino al 26 luglio, le montagne parlanti dello studio ENESS sono a ipetalicc. Passi? #ipetalireggioemilia? suono originale – I Petali – I Petali Cosa sono le sculture gonfiabili di The Whispering Mountains. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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© Nonewsmagazine.com - Montagne gonfiabili dialogano con l’intelligenza artificiale a Reggio Emilia

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