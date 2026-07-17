Montagne gonfiabili dialogano con l’intelligenza artificiale a Reggio Emilia

Da nonewsmagazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due grandi montagnette gonfiabili, alte come una casa a due piani, sono state installate davanti a un centro commerciale a Reggio Emilia. Quando le persone si avvicinano, si accendono e iniziano a parlare, interagendo con i passanti. La scena è stata documentata questa mattina, senza che siano stati segnalati interventi umani diretti. Le strutture sono collegate a un sistema di intelligenza artificiale che permette loro di comunicare con chi si avvicina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alte come una casa a due piani, respirano piano davanti all’ingresso di un centro commerciale emiliano e, quando qualcuno si avvicina, si accendono e cominciano a parlare. Non è un effetto speciale da parco a tema, ma un’installazione d’arte pubblica che fino al 26 luglio 2026 sta trasformando il piazzale del centro I Petali di Reggio Emilia in un luogo di sosta insolito, sospeso tra tecnologia, natura e domande senza risposta facile. @ipetalicc Cosa ti riveleranno le Whispering Mountains stavolta? Fino al 26 luglio, le montagne parlanti dello studio ENESS sono a ipetalicc. Passi? #ipetalireggioemilia? suono originale – I Petali – I Petali Cosa sono le sculture gonfiabili di The Whispering Mountains. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

montagne gonfiabili dialogano con l8217intelligenza artificiale a reggio emilia
© Nonewsmagazine.com - Montagne gonfiabili dialogano con l’intelligenza artificiale a Reggio Emilia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dalle rocce giganti di piazza Maggiore a Bologna alle montagne parlanti di Reggio Emilia: la nuova installazione di Nimrod WeisLe grandi montagne gonfiabili create dall’artista australiano Nimrod Weis, inizialmente installate a Bologna in piazza Maggiore nel dicembre scorso,...

Intelligenza artificiale, Piantedosi: ”Utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle forze dell’ordine”Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi in fase preliminare riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web