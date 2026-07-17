Massimo Monni è stato nominato presidente di Gesenu, l’azienda che si occupa di rifiuti, riciclo e discariche in Umbria. La nomina è stata annunciata in un momento di transizione per l’azienda, che si prepara a affrontare una fase importante. Monni, politico con esperienze in diverse aree, assumerà il ruolo di guida durante questo passaggio.

Massimo Monni, politico di lungo corso gravitato in area socialista, poi Pdl e centro sinistra, è stato nominato al timone di Gesenu, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, del riciclo, e della gestione di alcune discariche umbre. Al momento, il neo presidente non rilascia dichiarazioni in merito a come intenderà muoversi, dice che lo farà in occasione del primo Cda del gruppo, martedì prossimo, dove verrà anche nominato il nuovo amministratore delegato. Non è una sorpresa la nomina di Monni al vertice di Gesenu. A dire la verità se ne parlava da tempo, e ad elezioni comunali del 2024 concluse è diventata quasi una certezza.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monni presidente di Gesenu Era scritto. Guiderà l’azienda in una fase cruciale

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