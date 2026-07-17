Ibrahimovic ha commentato l’eliminazione della Francia dai Mondiali, definendo i giocatori “spenti”. Ha anche difeso l’allenatore, sostenendo che le critiche rivolte a lui sono ingiuste. La partita contro la Spagna ha portato la selezione francese fuori dalla competizione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ibrahimovic ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini, sottolineando la mancanza di energia tra i giocatori francesi.

L'eliminazione della Francia di Deschamps e Maignan per mano della Spagna continua a far discutere. A dire la sua, con la solita schiettezza, è stato l'advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni di Fox Sports, il Senior Advisor di RedBird ha voluto analizzare il k.o dei transalpini. Milan, Ibrahimovic: "I giocatori francesi non erano vivi" L'ex bomber svedese si è voluto soffermare sulle scelte fatte da Deschamps, sull'atteggiamento della squadra e sulle enormi difficoltà che si nascondono dietro al gestione di uno spogliatoio pieno di stelle come quello francese. Ibrahimovic non ha usato mezzi termini per descrivere l'atteggiamento, sottolineando come la reazione dopo il gol sia stata insufficiente: "Oggi si sarebbero potute fare alcune cose diverse durante la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mondiali, Ibrahimovic critica la Francia: "Giocatori spenti". Poi difende Deschamps

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#Ibrahimovic sorprende tutti con una stoccata diretta: non capisce perché #Ronaldo pianga per l’eliminazione ai #Mondiali. Per Zlatan, il Mondiale è solo un torneo di 7 partite, e per CR7 spesso anche meno: una critica che fa discutere. #calcionews24 x.com

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