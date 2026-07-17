Mondiali 2026 Sisal | finale destinata a entrare nella storia

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà in Nord America, con tre paesi ospitanti. La partita si svolgerà in uno stadio con capacità superiore ai 80.000 spettatori. La partita è programmata per la notte tra domenica e lunedì, ora locale. La vendita dei biglietti è già iniziata e ha registrato un alto numero di prenotazioni. La cerimonia di chiusura è prevista nello stesso stadio. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme internazionali.

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Ci sono Finali che assegnano semplicemente una Coppa e poi ci sono “finali” che segnano un'epoca. Quella dei Mondiali 2026 promette di essere entrambe le cose: tra poco più di 48 ore al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina scenderanno in campo per quello che, oltre a essere l'ultimo dei 104 incontri della prima FIFA World Cup XXL, sarà un evento senza precedenti nella storia del calcio. Gli esperti Sisal hanno analizzato lo scenario, calcistico e non, per pronosticare ciò che potrebbe accadere e il perché questa sarà una Finale impossibile da dimenticare. La serata di domenica è destinata a riscrivere... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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