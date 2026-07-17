Lautaro Martinez gioca da gregario ma è decisivo come un primo violino. Questa è la sua grandezza. La conoscono bene i tifosi dell’Inter che ne seguono quotidianamente le gesta, un po’ meno gli osservatori occasionali che lo definiscono “comprimario”, come se fosse una diminutio e non la condizione di ogni giocatore dell’Argentina di Messi. È infatti comprimario «l’attore che ha la parte più importante dopo quella del protagonista», quindi tutti a parte il Dieci. Ed è proprio questa precisa gerarchia il motivo per cui giocheranno la seconda finale consecutiva e potrebbero diventare la prima Nazionale in era moderna a vincere due Mondiali di fila (ci sono riuscite solo l’Italia nel 1934 e 1938 e il Brasile nel 1958 e 1962). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Lautaro Martinez? Perché non è un gregario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inilah 4 Penyerang Mematikan Argentina di Piala Dunia 2026: Kombinasi Stratosfer Scaloni

Notizie e thread social correlati

Argentina in finale ai Mondiali 2026: Lautaro Martinez stende l’Inghilterra al 92?L’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale del Mondiale 2026 disputata ad Atlanta, conquistando così un posto in finale.

Mondiali 2026, Argentina in finale: telecronista impazzisce al gol di Lautaro MartinezDurante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto l’Inghilterra 2-1 in rimonta.

Temi più discussi: Gol, lacrime e rivincita: è il Mondiale di Lautaro. Momento che sogno da tutta la vita; Lautaro, lacrime e abbraccio a Messi dopo il gol all'Inghilterra; Un’altra vittoria sudata riporta l’Argentina in finale; Argentina in finale ai Mondiali 2026: probabile formazione, risultati e giocatori chiave · Calcio.

Argentina in finale ai Mondiali 2026: Lautaro Martinez stende l'Inghilterra al 92' x.com

Lautaro Martinez segna e dà all'Argentina il vantaggio nel finale contro l'Inghilterra reddit

Le lacrime di Lautaro Martinez: Ho sempre sognato questo golL'Argentina batte l'Inghilterra e sfida la Spagna alla finale dei Mondiali. Il capitano dell'Inter - che ha firmato uno dei due gol - scoppia a piangere e abbraccia Messi: Troppo importante ... rainews.it

Lautaro Martinez, il gol che porta l'Argentina in finale contro la SpagnaLautaro Martinez in lacrime dopo il gol decisivo che porta l'Argentina in finale ai Mondiali 2026 contro la Spagna ... it.blastingnews.com