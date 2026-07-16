Mondiali 2026 Argentina in finale | telecronista impazzisce al gol di Lautaro Martinez

Notizia in breve

Durante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto l’Inghilterra 2-1 in rimonta. Il gol che ha deciso l’incontro è stato segnato dall’attaccante, un’ora prima del termine, al 92'. Un telecronista ha reagito in modo molto emozionato al gol, esprimendo grande entusiasmo. La squadra argentina ha così ottenuto l’accesso alla finalissima del torneo.