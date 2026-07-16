Mondiali 2026 Argentina in finale | telecronista impazzisce al gol di Lautaro Martinez
Durante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto l’Inghilterra 2-1 in rimonta. Il gol che ha deciso l’incontro è stato segnato dall’attaccante, un’ora prima del termine, al 92'. Un telecronista ha reagito in modo molto emozionato al gol, esprimendo grande entusiasmo. La squadra argentina ha così ottenuto l’accesso alla finalissima del torneo.
L’Argentina vola in finale ai Mondiali 2026 dopo aver battuto 2-1 in rimonta l’Inghilterra. Gol decisivo dell’interista Lautaro Martinez al 92'. Il telecronista argentino Pablo Giralt di Telefe ha pubblicato il video del suo emozionante racconto della rete che ha regalato il successo all’Albiceleste Ucraina, Cremlino: "Rimpasto Kiev? Qualcuno prenda decisioni responsabili per pace" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Highlights Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez regala la finale alla Seleccion: video gol e tabellino della semifinaleArgentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale dei Mondiali 2026 a Atlanta.
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Argentina in finale ai Mondiali 2026: Lautaro Martinez stende l'Inghilterra al 92' facebook
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