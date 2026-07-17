Mondiali 2026 Laura Barriales punta sulla ‘sua’ Spagna | È più squadra

A pochi giorni dalla finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, alcuni tifosi noti si sono espressi. Tra questi, una figura pubblica ha dichiarato di preferire la squadra spagnola, ritenendola più compatta. La finale si giocherà in una delle arene designate, con le squadre che si sono qualificate dopo aver superato le rispettive fasi eliminatorie. La partita è prevista per la prossima settimana e attirerà l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Cresce l’attesa per la finale dei Mondiali 2026, tra Argentina e Spagna, e anche i tifosi illustri di preparano a vivere l’emozione dell’ultimo atto. “È la finale che volevo, tra i campioni d’America e i campioni d’Europa. La aspettiamo da tanto, soprattutto noi spagnoli, destino vuole che avvenga al Mondiale”. Laura Barriales, attrice e showgirl spagnola con un forte legame con l’Italia, dove ha iniziato professionalmente la sua carriera come modella, diventando anche il volto del canale ufficiale della Lega Serie A, sta vivendo in vacanza da Punta Ala, in Toscana, la cavalcata della ‘Roja’ in Coppa del Mondo. “Ho una simpatia per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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