Mondiali 2026 la rivoluzione tecnologica della Referee View convince i tifosi
Durante i Mondiali 2026, la tecnologia Referee View è stata adottata per il primo volta, suscitando l'interesse dei tifosi. Questa innovazione permette di mostrare le decisioni arbitrali attraverso inquadrature multiple e in tempo reale. La sperimentazione ha coinvolto diverse partite, con un riscontro positivo tra gli spettatori. La tecnologia mira a migliorare la trasparenza delle decisioni e a ridurre le contestazioni. La Referee View è stata installata in alcune arene, con un feedback prevalentemente favorevole.
La tecnologia sta cambiando radicalmente il modo in cui i tifosi vivono la FIFA World Cup 2026. Secondo una nuova ricerca internazionale commissionata da Lenovo, l'87% degli appassionati ritiene che l'innovazione tecnologica migliori l'esperienza di visione delle partite, mentre l'84% afferma che le nuove inquadrature ravvicinate permettono di sentirsi ancora più vicini all'azione sul campo., Tra le innovazioni più apprezzate emerge Referee View, la nuova prospettiva introdotta da FIFA e supportata dalle tecnologie AI di Lenovo, che consente agli spettatori di seguire la partita direttamente dal punto di vista dell'arbitro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Football's Technological Revolution: What's Next
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