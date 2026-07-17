mondiali 2026 la rivoluzione tecnologica della referee view convince i tifosi

Notizia in breve

Durante i Mondiali 2026, la tecnologia Referee View è stata adottata per il primo volta, suscitando l'interesse dei tifosi. Questa innovazione permette di mostrare le decisioni arbitrali attraverso inquadrature multiple e in tempo reale. La sperimentazione ha coinvolto diverse partite, con un riscontro positivo tra gli spettatori. La tecnologia mira a migliorare la trasparenza delle decisioni e a ridurre le contestazioni. La Referee View è stata installata in alcune arene, con un feedback prevalentemente favorevole.